Пятница, 19 апреля, 2024

В Рязанской области посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области в 2024 году посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В Рязанской области продолжается посевная кампания, прошедшие дожди снизили темпы работ. По состоянию на 19 апреля в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона засеяно 66 тыс. гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые: ячмень, горох, чечевица, пшеница и овёс посеяны на площади 60 тыс. га (17% плана), рапс — 4 тыс. га (6%), многолетние и однолетние травы — 2 тыс. га (6%).

Кроме того, сельхозпредприятия и фермеры продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав. Минеральными удобрениями на территории Рязанской области подкормлено 277 тыс. гектаров посевов озимых культур (80% плана) и 18 тыс. га многолетних трав (34%). Напомним, под урожай 2024 года в Рязанской области посеяно 335,6 тыс. га озимых зерновых культур и 9,3 тыс. га масличных культур, состояние посевов озимых удовлетворительное.

Ожидается, что общая посевная площадь в регионе с учётом озимых, яровых и многолетних достигнет 1 млн 130 тысяч гектаров, это рекордное значение за четверть века, и на 2% больше прошлого года.

Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для весенних полевых работ: удобрениями, техникой, топливом, семенами.

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