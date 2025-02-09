В Рязанской области погибло 4% озимых культур

В Рязанской области в этом году почва на полях промерзла на 12 сантиметров. Температура земли на глубине куста кущения опустилась лишь до -1,5 градусов. Это приводит к гибели озимых культур в регионе, которая составила 4%. Об этом специалисты рассказали в эфире «Вести-Рязань».
Монолиты на сельхозугодьях закладывают каждый год. Это делают, чтобы скорректировать работу аграриев и спрогнозировать урожай зерновых. В середине зимы монолиты убирают в теплое помещение и отслеживают, как развиваются всходы. На данный момент ростки наполнены жизненной силой, но всё будет зависеть от дальнейших погодных условий.