В Рязанской области погибло 4% озимых культур

В Рязанской области в этом году почва на полях промерзла на 12 сантиметров. Температура земли на глубине куста кущения опустилась лишь до -1,5 градусов. Это приводит к гибели озимых культур в регионе, которая составила 4%. Об этом специалисты рассказали в эфире «Вести-Рязань».

«Семена были посеяны в достаточно сухую почву, и около 60% посеянных семян ушли в зиму в фазе всходов. Это не очень хорошо и вызывает некоторые опасения — дальнейший ход зимы, окончание зимы», — прокомментировал ситуацию Роман Степанов, начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС.

Монолиты на сельхозугодьях закладывают каждый год. Это делают, чтобы скорректировать работу аграриев и спрогнозировать урожай зерновых. В середине зимы монолиты убирают в теплое помещение и отслеживают, как развиваются всходы. На данный момент ростки наполнены жизненной силой, но всё будет зависеть от дальнейших погодных условий.