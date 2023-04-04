В Рязанской области подвели итоги рейда «Пешеход»

В понедельник, 3 апреля, в Рязанской области проходило комплексное мероприятие «Пешеход». Цель рейда – снизить аварийность с участием пеших участников дорожного движения.

Итоги подвели в УМВД по региону. Госавтоинспекторы выявили 32 нарушения, совершённых пешеходами.

В ведомстве напомнили, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а если их нет – по перекрёсткам, при этом оценивая скорость и расстояние до приближающегося автомобиля.