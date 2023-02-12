В Рязанской области по мосту через Проню закроют проезд тяжёлых большегрузов

С середины февраля по мосту через реку Проню в Пронском районе запретят проезд большегрузам весом свыше 10 тонн. Им придётся ехать в объезд. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На этом участке уже две недели организован односторонний проезд, работает светофор. Движение автобусов на трассе Рязань – Пронск – Скопин не нарушится.

По словам мастера строительного объекта Владимира Дунаева, одна полоса оставлена для движения легкового транспорта, пассажирских и школьных автобусов и малогабаритных грузовиков.

Владимир Дунаев: «В ожидании зелёных огней светофора машины стоят по 5 минут. Интервал ожидания составляет 4 минуты, плюс минута даётся водителям, не завершившим движение через мост. Пробок нет. Для водителей большегрузов на трассе уже выставили предупреждающие и запрещающие знаки, навигатор предлагает им объездные пути через Ряжск и Михайлов»

Глава местной администрации Виктор Радько отметил, что проект предполагает небольшое расширение проезжей части и двухсторонние тротуары для пешеходов.

С части моста уже сняли верхнее покрытие, укрепили рёбра жёсткости и усилили места соединения балок накладными пластинами. Сейчас основные работы идут под мостом. Работают 29 человек и 5 единиц техники. База находится под охраной и круглосуточным видеонаблюдением.

Ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» должны завершиться в ноябре.