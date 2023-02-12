В Рязанской области по мосту через Проню закроют проезд тяжёлых большегрузов

С середины февраля по мосту через реку Проню в Пронском районе запретят проезд большегрузам весом свыше 10 тонн. Им придётся ехать в объезд. Об этом сообщает издательство «Пресса».
На этом участке уже две недели организован односторонний проезд, работает светофор. Движение автобусов на трассе Рязань – Пронск – Скопин не нарушится.
По словам мастера строительного объекта Владимира Дунаева, одна полоса оставлена для движения легкового транспорта, пассажирских и школьных автобусов и малогабаритных грузовиков.
Глава местной администрации Виктор Радько отметил, что проект предполагает небольшое расширение проезжей части и двухсторонние тротуары для пешеходов.
С части моста уже сняли верхнее покрытие, укрепили рёбра жёсткости и усилили места соединения балок накладными пластинами. Сейчас основные работы идут под мостом. Работают 29 человек и 5 единиц техники. База находится под охраной и круглосуточным видеонаблюдением.
Ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» должны завершиться в ноябре.
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