В Рязанской области пьяный мужчина обстрелял полицейскую машину

В посёлке Кадом сотрудники полиции задержали пьяного местного жителя, который повредил два автомобиля, в том числе машину сотрудников МО МВД Сасовский. Подробности инцидента рассказали в Управлении МВД по Рязанской области.

Предварительно установлено, что вечером 4 сентября в рабочем посёлке Кадом мужчина 1992 года рождения поссорился с родственником и твёрдым предметом разбил ветровое стекло его автомобиля, припаркованного на улице.

По сообщению о семейном конфликте немедленно выехали на место сотрудники полиции. Когда они подъехали к дому, злоумышленник с придомовой территории выстрелил в служебное авто из охотничьего ружья и скрылся в доме. На машине оперативников повреждено лакокрасочное покрытие.

По предварительным данным, стрелял 30-летний зачинщик семейной ссоры, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дом и прилегающую территорию оцепили, чтобы на место происшествия не зашли посторонние. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Рязанской области житель посёлка Кадом, причастный к семейному конфликту и стрельбе, был задержан. Гладкоствольное ружьё 12-го калибра изъяли. Как отмечается, оружие было зарегистрировано в установленном порядке.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии пострадавших нет.

Правоохранители собрали материалы и передали их в следственные органы для привлечения злоумышленника к ответственности.