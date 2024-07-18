В Рязанской области пчелы погибли из-за обработки полей пестицидами

Россельхознадзор установил причину массовой гибели пчел в Рязанской области. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства, пчелы погибли после обработки полей пестицидами, которую проводила местная компания, не уведомив об этом пчеловодов.

Жители поселков Придорожный и Салтыково Сасовского района обратились в Россельхознадзор с жалобой на массовую гибель пчел. Эксперты установили, что компания не соблюдала требования законодательства, не информируя местных пчеловодов о планируемой обработке.

Россельхознадзор выпустил предупреждение компании о недопустимости нарушения закона и напоминает о необходимости сообщать пчеловодам о планируемых обработках полей пестицидами.