Четверг, 18 июля, 2024

В Рязанской области пчелы погибли из-за обработки полей пестицидами

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Россельхознадзор установил причину массовой гибели пчел в Рязанской области. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства, пчелы погибли после обработки полей пестицидами, которую проводила местная компания, не уведомив об этом пчеловодов.

Жители поселков Придорожный и Салтыково Сасовского района обратились в Россельхознадзор с жалобой на массовую гибель пчел. Эксперты установили, что компания не соблюдала требования законодательства, не информируя местных пчеловодов о планируемой обработке.

Россельхознадзор выпустил предупреждение компании о недопустимости нарушения закона и напоминает о необходимости сообщать пчеловодам о планируемых обработках полей пестицидами.

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