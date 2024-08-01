В Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия

Днем 1 августа и до конца суток на территории Рязанской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Метеорологи предупреждают о кратковременных дождях, в отдельных районах ожидается ливень. Кроме того, местами возможны грозы и выпадение града.

Особое внимание стоит обратить на усиление ветра: порывы могут достигать скорости 12-17 м/с.

Жителям и гостям области рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать прогноз при планировании своих дел на этот день.