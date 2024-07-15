В Рязанской области ожидается повышение температуры

16 июля прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Прогноз погоды публикует МЧС России по Рязанской области.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменного направления, со скоростью 2-7 м/с, и в местах гроз могут возникнуть порывы ветра до 9-14 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +15…+20°С, днем местами будет ощущаться жара, температура поднимется до +27…+32°С.

По данным Интернет-ресурса ФГБУ «ИПГ» (Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова) от 15 июля 2024 года, в Рязанской области не прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Геомагнитное поле может быть неустойчивым, радиационная обстановка — невозмущенная, интегральная солнечная активность оценивается как низкая, а вспышечная активность — высокая, что может привести к вспышкам класса Х, в том числе протонным. Гидрологическая обстановка в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается.