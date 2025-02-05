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Изображение от freepik
Культура и события

В Рязанской области отремонтируют ДК и закупят инструменты для школ искусств

Алексей Самохин

На заседании правительства Рязанской области министр культуры региона Елена Рохлина представила планы по развитию подведомственных учреждений на 2025 год.

В рамках нового национального проекта «Семья» будут отремонтированы два дома культуры — в Александро-Невском и Спасском районах, здание филиала Михайловского исторического музея, а также книгохранилище областной библиотеки имени Горького.

Кроме того, планируется открыть еще четыре модельные библиотеки, три из которых будут детскими. Две такие библиотеки появятся в Рязани, по одной — в Спасском и Милославском районах.

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Запланирована закупка нового технического оборудования для музея-заповедника С. А. Есенина и Желанновского краеведческого музея Шацкого района. В областной филармонии продолжится обновление светового и звукового оборудования, девять школ искусств получат новые инструменты и учебные материалы.

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