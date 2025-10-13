Понедельник, 13 октября, 2025
3.7 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтировано 40 км дорог и 4 моста с 2019 года

Анастасия Мериакри
Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщает о текущем состоянии работ по обновлению мостов, используемых для автомобильного сообщения. Работы проводятся в рамках поручений Губернатора Павла Малкова и в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

Особое внимание в регионе уделяется ремонту дорог и мостов, которые ведут к важным социальным объектам и аграрным предприятиям, а также к школам.

В Кораблинском муниципальном округе завершили капитальный ремонт железобетонного моста через реку Молву длиной 18 метров, расположенного на дороге Яблонево – Ерлино – Чижово. Этот мост обеспечивает подъезд к селу Ерлино, где находятся школа, историко-культурный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» и церковь Михаила Архангела. В процессе работ была выполнена гидроизоляция мостового полотна, установлены конусы и очистные сооружения, обновлены опоры, пролетное строение, переходные плиты, а также заменено асфальтобетонное покрытие. Ремонт был выполнен раньше запланированного срока.

Также в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Кораблинском округе будет капитально отремонтирован мост через реку Проню на дороге Кораблино – Молвина Слобода – Хомут – Бестужево – плотина ГРЭС. Кроме того, будет обновлена трасса Пехлец – Кораблино – Скопин, протяженность которой составляет 26,7 км. Завершение работ на этих объектах планируется до конца октября и ноября соответственно.

За период реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Безопасные качественные дороги» с 2019 по 2025 годы в муниципалитете уже было отремонтировано 40 км дорог и 4 моста.

