Период вегетации стартовал в лесах Рязанской области. Об этом сообщает Центр защиты леса ВКонтакте.

У деревьев вегетация начинается с активизации сокодвижения (это время набухания почек) и заканчивается листопадом. Обычно вегетационный период ограничен переходом средней суточной температуры через отметку +5°С весной, а затем осенью. В некоторых случаях –0°С или 10°С.

У каждого вида растений собственные показатели минимальной температуры. Теплолюбивые растения погибают при температурах, которые переносят холодостойкие виды.

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Вегетационный период — это та часть года, в течение которой местные условия, например, количество осадков, температура, дневной свет, позволяют растениям нормально расти. Хотя каждое растение имеет определенный вегетационный период, который зависит от их генетической адаптации.

В Рязанской области открыли вегетационный сезон 21 апреля. С открытием сезона можно будет приступить к натурным работам по оценке санитарного и лесопатологического состояния в смешанных и лиственных насаждений.