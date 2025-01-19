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Фото: https://vk.com/bazaoka
Общество

В Рязанской области открыли тюбинговый склон

Анастасия Мериакри

В Иванчино на базе отдыха «Ока» открыли тюбинговый склон. Рязанцев приглашают покататься и почувствовать зимнее настроение. Информация опубликована в группе базы отдыха ВКонтакте.

Отмечается, что перед приездом необходимо позвонить и уточнить время работы склона. Это нужно, чтобы посетители не тратили свое время, в некоторые дни горка может не работать. Час катания в будни стоит 400 рублей, в выходные — 600 рублей.

Посетители, которые уже побывали на склоне, сообщили, что единственный недостаток — очередь. Оказалось, что на базе отдыха работает только одна горка. 

«Главный недостаток в том, что количество тюбов намного больше, чем пропускная способность склона. Поэтому ситуация, когда ты стоишь ждешь очередь, регулярная. А тюб арендуется на время», — описали ситуацию посетители склона в комментариях.

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Склоны для сноубордов и лыж пока не работают.

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