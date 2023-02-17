В Рязанской области открыли свиноводческий комплекс стоимостью 5 миллиардов рублей

В Скопинском районе Рязанской области открылся новый свиноводческий комплекс. Об этом написал ВКонтакте зампред правительства региона Виталий Артёмов.

Проект на шесть тысяч голов реализовала компания «СПФ Рязань». В строительство вложено более 5 миллиардов рублей.

Производственная мощность сельхозобъекта — 19,7 тысяч тонн свиней в год. Свинокомплекс оборудован племенным репродуктором, участком для откорма и доращивания, есть система хранения и переработки отходов.

Производство рассчитано на организацию 160 рабочих мест.

Продукцию Скопинского свинокомплекса будут продавать в Московской, Рязанской, Ленинградской, Воронежской, Курской, Калужской областях и республике Мордовия.