Пятница, 17 февраля, 2023
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В Рязанской области открыли свиноводческий комплекс стоимостью 5 миллиардов рублей

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Фото: vk.com/v.e.artemov

В Скопинском районе Рязанской области открылся новый свиноводческий комплекс. Об этом написал ВКонтакте зампред правительства региона Виталий Артёмов.

Проект на шесть тысяч голов реализовала компания «СПФ Рязань». В строительство вложено более 5 миллиардов рублей.

Производственная мощность сельхозобъекта — 19,7 тысяч тонн свиней в год. Свинокомплекс оборудован племенным репродуктором, участком для откорма и доращивания, есть система хранения и переработки отходов.

Производство рассчитано на организацию 160 рабочих мест.

Продукцию Скопинского свинокомплекса будут продавать в Московской, Рязанской, Ленинградской, Воронежской, Курской, Калужской областях и республике Мордовия.

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