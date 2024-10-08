Вторник, 8 октября, 2024

В Рязанской области осудят иностранца, отнявшего телефон у несовершеннолетней девушки

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от wirestock на Freepik

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в покушении на грабёж (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 29 июля 2024 года уроженец Киргизии, 1997 года рождения, в посёлке Ермишь напал на несовершеннолетнюю девочку. Иностранец повалил её на землю и отобрал сотовый телефон. 

Девушка вырвалась, позвала на помощь. Прибежавшие родственники отобрали телефон, подозреваемого взяли под стражу. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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