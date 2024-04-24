В Рязанской области ограничат продажу алкоголя

На заседании правительства Рязанской области, прошедшем во вторник, 23 апреля, одобрен проект постановления об ограничении продажи алкоголя в регионе.

Предлагается ограничить время продажи спиртного с 22.00 до 08.00 в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, кроме ресторанов. Также установят запрет на продажу алкоголя в том же месте, в котором осуществляется его продажа при оказании услуг общественного питания.

Пиво и пивные напитки можно будет продавать только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

В дальнейшем законопроект рассмотрит Рязанская областная Дума.

По словам губернатора Павла Малкова, полномочия по введению соответствующих запретов регионы получили после введения изменений в федеральное законодательство. Ключевым глава Рязанской области назвал запрет на работу «наливаек» в многоквартирных домах, а также невозможность получить лицензию на работу общепита и одновременно продавать алкоголь в розницу.