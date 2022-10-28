В Рязанской области официально закрыли пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Рязанской области официально закрыли. Об этом сообщило региональное Минприроды.

Закрытие пожароопасного сезона объяснили установлением дождливой погоды и снижением класса пожарной опасности. По итогам пожарного сезона 2022 года, зарегистрировано 52 пожара, их общая площадь составила 32 463 га. Из них 36 случились на территории лесного фонда, 5 — на территории Московского лесничества Минобороны РФ, 8 — на территории парка «Мещёрский», 3 – в Окском биосферном заповеднике.

Специалисты отметили: в 90% случаев причиной лесных пожаров является антропологический (человеческий) фактор. В течение сезона нарушители были оштрафованы на 235 тысяч рублей.

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