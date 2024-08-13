Вторник, 13 августа, 2024

В Рязанской области обнаружили краснокнижный фиолетовый гриб

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gribi62

В окрестностях Заборья Рязанского района грибники обнаружили удивительный фиолетовый гриб. Его фотографию опубликовали в группе «Грибы и Грибники Рязанской области».

Есть предположение, что это фиолетовый паутинник. Редакция 7info обратилась за комментарием к микологу из Липецкого заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева.

— Уверена на 90%, что это фиолетовый паутинник, — сказал миколог. – Но чтобы сказать со стопроцентной уверенностью, нужно делать разрез плодового тела.

Фиолетовый паутинник – редкий гриб. Он съедобен, в пищу можно употреблять в разном виде: отварном, жареном, солёном. Тем не менее, собирать его не рекомендуется: он занесен в Красную книгу России.

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