В Рязанской области обнаружен уникальный колокол, отлитый 160 лет назад

На колокольне храма в селе Сельцы Рыбновского района найден редкий колокол, отлитый на заводе братьев Самгиных в 1864 году. Это единственный сохранившийся экземпляр продукции предприятия весом около 100 килограммов, пишут «Рязанские ведомости».

Завод, основанный в XVIII веке, славился производством колоколов для храмов Рязанской губернии.

Колокол провисел на вечевом столбе 60 лет, пока местные активисты не обнаружили его в ходе субботника, возрождая храм при поддержке проекта «Школа хранителей храмов».