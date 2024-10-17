Четверг, 17 октября, 2024

В Рязанской области обнаружен уникальный колокол, отлитый 160 лет назад

Автор: Алексей Самохин

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Фото: "Рязанские ведомости"

На колокольне храма в селе Сельцы Рыбновского района найден редкий колокол, отлитый на заводе братьев Самгиных в 1864 году. Это единственный сохранившийся экземпляр продукции предприятия весом около 100 килограммов, пишут «Рязанские ведомости».

Завод, основанный в XVIII веке, славился производством колоколов для храмов Рязанской губернии. 

Колокол провисел на вечевом столбе 60 лет, пока местные активисты не обнаружили его в ходе субботника, возрождая храм при поддержке проекта «Школа хранителей храмов».

— В настоящее время в России таких колоколов остались единицы. Практически все они в годы гонений на Русскую православную церковь были сброшены с колоколен и расплавлены, — отмечает издание. 

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