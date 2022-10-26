В Рязанской области области открыли свиноводческий комплекс на 32 400 голов

26 октября в Сараевском районе тожественно открыт свиноводческий комплекс ООО «Вёрдазернопродукт» (предприятие входит в холдинг «Русская Аграрная Группа»). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов, глава администрации Сараевского района Виктор Воронков, генеральный директор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин, сотрудники предприятия и представители организаций-партнёров.

Новый свиноводческий товарный комплекс откорма (СТКО-7) рассчитан на 32 400 голов единовременного содержания, что позволит ежегодно производить до 9 тыс. тонн свиней в год. Выход на проектную мощность ожидается в первой половине 2023 года. Инвестиции составили 1,3 млрд рублей. Новый комплекс создаёт дополнительно 36 рабочих мест.

От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова с открытием нового комплекса участников мероприятия поздравил Виталий Артемов. Он отметил, что компания «Вёрдазернопродукт» вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.

«Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, возводите новые производственные мощности. Следующий этап развития компании — заняться переработкой собственной продукции, и правительство Рязанской области поддержит вас в данном направлении», — сказал Виталий Артемов.

Руководитель «Русской Аграрной Группы» Юрий Сандин рассказал, что СТКО-7 — это на сегодня самый высокотехнологичный свиноводческий комплекс в России, он построен по уникальному проекту, разработанному «Русской Аграрной Группой».

«Учтён весь опыт, накопленный холдингом за 18 лет предыдущей работы в отрасли, в том числе, в вопросах биобезопасности и экологичности технологий», — подчеркнул Юрий Сандин.

Стоит отметить, что современное оборудование, произведённое в Германии, было поставлено европейской компанией «Big Dutchman» весной 2022 года в соответствии с контрактом.

Участники церемонии открытия приняли участие в посадке сосен на территории предприятия.

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