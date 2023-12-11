В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за гололёда

Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области утром 11 декабря, сообщает сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в регионе местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Опасность гололёда и гололедицы заключается в том, что они приводят к повышению вероятности падения людей. При падении на скользкой поверхности человек может получить травмы, в том числе серьёзные.

Кроме того, гололёд и гололедица могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Скользкая дорога может привести к потере управляемости автомобиля, съезду в кювет, заносу и даже опрокидыванию.

Чтобы снизить риск получения травмы при гололёде и гололедице, необходимо соблюдать следующие правила:

Одевайтесь в удобную обувь с нескользящей подошвой.

Будьте внимательны и осторожны при ходьбе по скользкой поверхности.

Не торопитесь и делайте небольшие шаги.

Если вы чувствуете, что падаете, постарайтесь сгруппироваться и приземлиться на ноги.

Не пытайтесь удержать равновесие, выставив руки вперёд.

Водителям рекомендуется соблюдать следующие правила:

Снизьте скорость и будьте готовы к экстренному торможению.

Не тормозите резко, чтобы не потерять управление автомобилем.

Оставьте больше пространства между вашим автомобилем и другими транспортными средствами.

Используйте цепи противоскольжения.

Если вы стали свидетелем падения человека на улице, необходимо оказать ему первую помощь. Если человек получил травму, вызовите скорую помощь.