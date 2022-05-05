В Рязанской области найден убитым 43-летний житель Касимовского района

В Рязанской области возбуждено уголовное дело об убийстве 43-летнего жителя Касимовского районе, сообщает пресс-служба СК по региону.

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Тело мужчины 1979 года рождения с множественными телесными повреждениями нашли 4 мая в лесополосе в Шиловском районе.

В убийстве подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 43-летний житель Касимова. По данным следователей, злоумышленник избил потерпевшего из-за денежного долга.

Сейчас подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).