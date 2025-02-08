В Рязанской области наградили молодых учёных

7 февраля, в преддверии Дня российской науки, состоялась церемония награждения лауреатов премии Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года» и региональной Премии по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина.
От имени губернатора Павла Малкова участников мероприятия поздравил заместитель председателя правительства области Александр Шаститко.
В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках. Лауреатами стали представители:
- Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова,
- Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева,
- Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина,
- Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина,
- Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова,
- Академии ФСИН России,
- Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.
Лауреатами Премии Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина в этом году стали исследовательские команды:
- АО «Государственный рязанский приборный завод»,
- ООО «НПФ «Плазмаинформ»,
- Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.
Награды присуждены за научные и опытно-конструкторские разработки, способствовавшие созданию и внедрению в производство принципиально новых технологий, аппаратуры и материалов.
Александр Шаститко отметил, что регион богат талантливыми и перспективными специалистами, вносящими значительный вклад в развитие науки и техники.