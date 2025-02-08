В Рязанской области наградили молодых учёных

7 февраля, в преддверии Дня российской науки, состоялась церемония награждения лауреатов премии Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года» и региональной Премии по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина.

От имени губернатора Павла Малкова участников мероприятия поздравил заместитель председателя правительства области Александр Шаститко.

В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках. Лауреатами стали представители:

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Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова,

Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева,

Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина,

Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина,

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова,

Академии ФСИН России,

Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

Лауреатами Премии Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина в этом году стали исследовательские команды:

АО «Государственный рязанский приборный завод»,

ООО «НПФ «Плазмаинформ»,

Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Награды присуждены за научные и опытно-конструкторские разработки, способствовавшие созданию и внедрению в производство принципиально новых технологий, аппаратуры и материалов.

Александр Шаститко отметил, что регион богат талантливыми и перспективными специалистами, вносящими значительный вклад в развитие науки и техники.