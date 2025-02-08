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В Рязанской области наградили молодых учёных

Алексей Самохин

7 февраля, в преддверии Дня российской науки, состоялась церемония награждения лауреатов премии Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года» и региональной Премии по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина.

От имени губернатора Павла Малкова участников мероприятия поздравил заместитель председателя правительства области Александр Шаститко.

В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках. Лауреатами стали представители:

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  • Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова,
  • Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева,
  • Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина,
  • Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина,
  • Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова,
  • Академии ФСИН России,
  • Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.
В Рязанской области наградили молодых учёных В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках.
В Рязанской области наградили молодых учёных В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках.
В Рязанской области наградили молодых учёных В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках.
В Рязанской области наградили молодых учёных В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках.
В Рязанской области наградили молодых учёных В ходе церемонии премию Губернатора «Молодой ученый года» получили 18 человек — аспиранты, адъюнкты, ординаторы и студенты, добившиеся успехов в естественных и гуманитарных науках.

Лауреатами Премии Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина в этом году стали исследовательские команды:

  • АО «Государственный рязанский приборный завод»,
  • ООО «НПФ «Плазмаинформ»,
  • Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Награды присуждены за научные и опытно-конструкторские разработки, способствовавшие созданию и внедрению в производство принципиально новых технологий, аппаратуры и материалов.

Александр Шаститко отметил, что регион богат талантливыми и перспективными специалистами, вносящими значительный вклад в развитие науки и техники.

«Мы гордимся нашими выдающимися учеными. Многие величайшие открытия в области медицины, космонавтики, филологии, селекции и других отраслей принадлежат рязанским исследователям. Вы — достойные продолжатели этих славных традиций. У вас есть талант, целеустремленность и умение генерировать идеи. Многие ваши открытия и разработки уже сегодня находят применение в промышленности и социальной сфере», — подчеркнул он.

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