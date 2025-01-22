В Рязанской области начали действовать новые меры поддержки семей с детьми

Губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства акцентировал внимание на важности активизации информационной работы с жителями, чтобы они знали о доступных мерах социальной поддержки, особенно для семей с детьми. С 1 января 2025 года в рамках национального проекта «Семья» вводятся новые меры поддержки.

По словам губернатора, всю информацию для граждан необходимо упорядочить, сделать её максимально понятной и доступной. Павел Малков подчеркнул: «Мы постоянно увеличиваем количество мер социальной поддержки семей, включая федеральные программы и средства из областного бюджета. В рамках нацпроекта „Семья“ вводятся новые дополнительные меры для семей с детьми. При этом важно, чтобы люди понимали, как воспользоваться этой поддержкой, кому она положена, куда обращаться и какие документы требуются. Мы работаем над тем, чтобы услуги предоставлялись максимально удобно: без необходимости ходить по инстанциям, собирать справки, стоять в очередях и так далее».

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов, выступая на заседании, рассказал о порядке получения новых выплат молодым родителям до 35 лет при рождении третьего и последующего ребенка. Он сообщил, что гражданам нужно обратиться в МФЦ, органы соцзащиты или семейные центры региона. Также, совместно с Министерством цифрового развития области, прорабатывается возможность подачи заявлений через портал Госуслуг. Подробная информация о мерах социальной поддержки размещена на официальных ресурсах Министерства труда и МФЦ — на сайтах, в социальных сетях и в мобильном приложении «Открытый регион-62».

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С 1 января 2025 года благодаря национальному проекту «Семья» начали действовать новые меры поддержки семей с детьми. Например, молодым родителям до 35 лет при рождении третьего и последующих детей будет выплачиваться по 300 тысяч рублей. Студентки очной формы обучения, вставшие на учет в связи с беременностью, получат выплату в размере 100 тысяч рублей. Также молодым семьям до 35 лет, в которых ребенок родится после 1 января 2025 года, будет компенсироваться оплата аренды жилья.