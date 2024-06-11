В Рязанской области на дороги потратят более 6 млрд рублей

В Рязанской области в 2024 году приведут в порядок 133 км региональных дорог, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» регион получил 6 млрд рублей. По словам Малкова, на эти деньги проведут работы в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Милославском, Сараевском, Шацком районах, Сасовском округе, в Рязани и Скопине.

В списке на ремонт — ключевые трассы, магистрали опорной сети дорог страны, 12 мостов.

В Рязани завершится реконструкция проезда Шабулина. Губернатор назвал участок важной транспортной артерией, через которую проходит дорога на Владимир и Нижний Новгород.

Закончатся работы на Северной окружной Рязани.