Вторник, 11 июня, 2024

В Рязанской области на дороги потратят более 6 млрд рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Ремонт дорог, фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязанской области в 2024 году приведут в порядок 133 км региональных дорог, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» регион получил 6 млрд рублей. По словам Малкова, на эти деньги проведут работы в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Милославском, Сараевском, Шацком районах, Сасовском округе, в Рязани и Скопине.

В списке на ремонт — ключевые трассы, магистрали опорной сети дорог страны, 12 мостов.

В Рязани завершится реконструкция проезда Шабулина. Губернатор назвал участок важной транспортной артерией, через которую проходит дорога на Владимир и Нижний Новгород.

Закончатся работы на Северной окружной Рязани.

— В итоге получим полноценную современную окружную города протяжённостью более 13 км от Московского шоссе до Касимовского шоссе, — отметил Малков.

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