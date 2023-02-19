В Рязанской области могут построить 2,3 млн квадратных метров жилья

Потенциал по строительству многоквартирных домов в Рязанской области составляет 2,3 млн квадратных метров. Речь идёт о комплексном развитии территорий, площадь которых на территории региона превышает 412 гектаров.

Градостроительным возможностям региона уделили особое внимание на рабочей встрече главы Минстроя России Ирека Файзуллина с министром стройкомплекса Рязанской области Дмитрием Василевским и министром ТЭК и ЖКХ региона Дмитрием Устиновым.

Участники обсудили развитие ЖКХ и стройкомплекса Рязанской области и реализацию в регионе федеральных и национальных проектов. Также на встрече подвели итоги работы в прошлом году и планы на будущее.

По информации Росстата, в 2022 году в Рязанской области ввели в эксплуатацию 805 тысяч квадратных метров жилья, а в январе 2023 — 102,7 тысячи квадратных метров.

В планах — реализация по федеральному проекту «Чистая вода» 10 объектов, по 4 из которых заключаются контракты на строительно-монтажные работы.

В 2022 году по этой программе построили и реконструировали 6 объектов — станции водоподготовки и скважины в посёлках Гусь-Железный, Горенка, Солотча, а также новый водозаборный узел в Скопине и станция ультрафиолетовой обработки воды в Рязани.