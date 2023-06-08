Четверг, 8 июня, 2023
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В Рязанской области могут открыть ещё один исправительный центр

Татьяна Проводина
Фото из группы УФСИН России по Рязанской области ВКонтакте

В Скопинском районе на базе Скопинского автоагрегатного завода может появиться ещё один исправительный центр. Инициативу обсудили на рабочей встрече руководители регионального УФСИН, группы «Объединённые автомобильные технологии» и Скопинского автоагрегатного завода.

Лимит наполнения исправительного центра для осуждённых к принудительным работам — 200 человек. Предполагается их дальнейшее трудоустройство на предприятии на таких должностях, как сварщик, оператор, машинист и наладчик.

Начальник областного Управления ФСИН Александр Комков рассказал о положительном опыте и экономических преимуществах создания исправительных центров на базе предприятий, а также о расширении их сети в регионе. Делегация посетила УФИЦ №3 в Шумаши, где гости ознакомились с условиями отбывания наказания и трудоустройстве осуждённых, осмотрели жилые и служебные помещения.

Скопинский автоагрегатный завод – крупнейший производитель автокомпонентов для отечественных и зарубежных автопроизводителей и монополист в производстве амортизаторов в стране. Предприятие входит в ОПК России.

В Рязанской области могут открыть ещё один исправительный центр
В Рязанской области могут открыть ещё один исправительный центр
В Рязанской области могут открыть ещё один исправительный центр
В Рязанской области могут открыть ещё один исправительный центр

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