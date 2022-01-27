В Рязанской области количество пользователей мобильного приложения Почты России выросло до 40 000

В Рязанском регионе число пользователей мобильного приложения Почты России с начала 2021 г. увеличилось на 33%. Сейчас мобильным приложением в Рязани и области активно пользуются более 40 000 жителей.

Самая популярная услуга мобильного приложения в Рязанской области – отслеживание почтовых отправлений. Ею воспользовались 98% наших клиентов. С помощью приложения пользователи также могут получать оповещения о перемещении почтовых отправлений, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений, оплачивать сервисы ЖКХ, штрафы ГИБДД, получать дополнительные услуги «в один клик», а также оставлять отзывы о работе почтового отделения или качестве доставки почтового отправления.

В мобильном приложении можно подключить услугу простой электронной подписи, что позволит пользователям отказаться от заполнения бумажных извещений в отделении и получать регистрированные отправления без предъявления паспорта.

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Мобильное приложение Почты России можно установить на любой смартфон с различных платформ – AppStore, GooglePlay и WindowsPhoneStore.