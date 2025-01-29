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Фото: ИД «Пресса»
Происшествия

В Рязанской области экстренные службы прибыли на место падения неопознанного объекта

Алексей Самохин

В посёлке Чучково в среду, 29 января, оцепили часть улицы Линейной из-за обнаружения неопознанного светящегося объекта на дереве, сообщает сайт ИД «Пресса»

Объект заметили в тёмное время суток. Территорию оцепили полицейские, на место прибыли военные, представители оперативных служб. К 12 часам стало известно, что неопознанный объект – это метеорологический зонд. Оцепление сняли.

К зонду были прикреплены датчики и измерительные приборы, рассказал замглавы администрации Максим Копейкин. Чиновник поблагодарил жителей, проявивших бдительность и вызвавших полицию. 

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— Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться, — заявил он. 

Похожий случай был в посёлке в декабре прошлого года. 

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© Информационное агентство 7info

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