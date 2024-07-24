В Рязанской области из-за майских заморозков снизился урожай плодов и ягод

В этом году из-за майских заморозков суммарный урожай плодов и ягод в Рязанской области немного ниже прошлогоднего. Об этом заявило министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

На сегодняшний дент в четырех садоводческих хозяйствах собрали 26 тонн черной смородины и 1 тонну малины. В ООО «Авангард» Рязанского района приступили к уборке малины, а в хозяйствах ИП Айюбовой С.А. Старожиловского района и ИП Бижонова А.Г. Рязанского района только готовятся к уборке этой ягоды.

В хозяйстве «ТМ Агро» Михайловского района получили первый урожай черной смородины. Сады и ягодники заложили здесь два года назад.

В июне в садоводческих предприятиях Рязанской области получили 134 тонны садовой земляники.