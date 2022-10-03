В Рязанской области ищут родственников погибшего в годы ВОВ красноармейца

ООД «Поисковое движение России» ищет родных погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата. Информация опубликована в группе Типичная Рязань ВКонтакте.

Имя бойца установлено по солдатскому медальону в Новгородской области, от поискового отряда «Медведь». Как следует из документов, красноармеец был убит 5 июня 1942 года в Ленинградской области.

Есть квитанция о сдаче паспорта при призыве – Константин Андреевич Пожималин, красноармеец 384 стрелковой.

Известно, что Константин Пожималин 1911 года рождения родился и проживал в селе Борки Рязанского района. Вдова – Пожималина Ольга Тимофеевна.

Дата и место призыва: Рязанский РВК, Рязанская обл., Рязанский р-н

Последнее место службы: 384 сд

Всех, кто владеет какой-либо информацией о родственниках погибшего красноармейца, просят сообщать по телефону 8 (953) 746-20-63 (Ирина).