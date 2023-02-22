В Рязанской области ищут пропавшую девушку-подростка

Жителей Рязанского региона просят помочь в поисках пропавшей в подмосковном Одинцово 16-летней девушки. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение Елизаветы Павловны Соколовой 2006 года рождения неизвестно с 16 февраля 2023 года.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы крашенные в каштановый цвет со светлыми концами, глаза карие.

Одежда: чёрная куртка с капюшоном, белые спортивные штаны, белые кроссовки.

С собой у девушки был светло-розовый рюкзак.

Всех, кто владеет любой информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорги: Ketty37 Екатерина 8 (920) 3769871, Ксения Ксен 8 (917) 1444699, Сплин Наталья 8 (925) 8328058.