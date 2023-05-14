Воскресенье, 14 мая, 2023
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В Рязанской области ищут пропавшую 38-летнюю женщину

Татьяна Проводина
Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В посёлке Стенькино Рязанского района пропала Яна Дмитриевна Толстокулакова 1984 года рождения. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение 38-летней женщины неизвестно с 9 мая 2023 года.

Приметы: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза серо-зелёные.

Одежда: синяя кофта, голубые джинсы.

С собой у женщины была красная дамская сумка.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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