В Рязанской области ищут пропавшую 38-летнюю женщину

В посёлке Стенькино Рязанского района пропала Яна Дмитриевна Толстокулакова 1984 года рождения. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.
Местонахождение 38-летней женщины неизвестно с 9 мая 2023 года.
Приметы: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза серо-зелёные.
Одежда: синяя кофта, голубые джинсы.
С собой у женщины была красная дамская сумка.
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.