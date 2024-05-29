В Рязанской области готовы к открытию 33 пляжа

В Рязанской области к купальному сезону готовы к открытию 33 пляжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Они откроются уже 1 июня, в эту субботу. Пляжи прошли освидетельствование, имеют спасательные и медицинские посты, дно водоемов проверили водолазы, предварительно были взяты пробы воды.

На все 33 пляжа имеется декларация на право эксплуатации.

В областном центре оборудуют 5 пляжей: три пляжа на Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере и на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче.