Среда, 29 мая, 2024

В Рязанской области готовы к открытию 33 пляжа

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ve_artemov

В Рязанской области к купальному сезону готовы к открытию 33 пляжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Они откроются уже 1 июня, в эту субботу. Пляжи прошли освидетельствование, имеют спасательные и медицинские посты, дно водоемов проверили водолазы, предварительно были взяты пробы воды.

На все 33 пляжа имеется декларация на право эксплуатации.

В областном центре оборудуют 5 пляжей: три пляжа на Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере и на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче.

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