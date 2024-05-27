В Рязани готовят городские пляжи к открытию сезона

В Рязани идет подготовка к открытию пляжного сезона. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Артемов.

В Рязани с 1 июня будут работать три пляжа на Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере и на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче. Отмечается, что последнему уделяют особое внимание, так как на его состояние поступает много жалоб от местных жителей. Они связаны с большим количеством мусора, который скопился после разлива.

«Заканчивается установка урн, кабин для переодевания, тентов от солнца. На Ореховом озере отремонтированы раздевалки, ведется монтаж настилов», — пишет Артемов.

Мэр также сообщает, что на всех пляжах водолазы обследуют зоны купания, уже взяты пробы воды. За безопасностью на воде будут следить спасатели, которые сейчас проходят специальную подготовку.

Кроме спасателей, на пляжах будут работать медики и уборщики.