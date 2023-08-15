Вторник, 15 августа, 2023
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В Рязанской области физкультурой и спортом занимается 53,2% граждан

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Фото: правительство Рязанской области

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов на заседании областного правительства 15 августа.

Он отметил, что в настоящее время в Рязанской области физической культурой и спортом систематически занимается 53,2% граждан. По словам министра, в регионе реализовывается комплекс ГТО: по данному показателю область занимает 25 место в стране.

Сейчас в регионе активно вводятся в эксплуатацию ФОКи. За половину 2023 года уже построены 3 физкультурно-оздоровительных комплекса в Скопинском, Милославском и Сараевском районах, кроме этого, современный ФОК строится в Рязани.

Продолжающийся ремонт рязанского манежа «Юность» завершится в конце сентября, отметил Владислав Фролов, а строительство крытого футбольного манежа – к 10 сентября. Также в сентябре будет запущен в работу шахматный клуб, который создается по поручению Павла Малкова, сообщает пресс-служба правительства.

Губернатор подчеркнул, что в регионе должен поддерживаться любой спорт – и любительский, и профессиональный, и массовый.

По каждому из этих направлений есть четкое понимание, как двигаться дальше. Будем увеличивать расходы на развитие спорта. Это правильная стратегия, ее поддержал и Министр спорта РФ Олег Матыцин,

— сказал глава региона.

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