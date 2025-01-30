В Рязанской области до 570 миллионов увеличили финансирование соцконтрактов

В Рязанской области увеличили финансирование социальных контрактов в полтора раза – до 570 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, у которых доход ниже прожиточного минимума. При этом пособия на детей при расчете семейного дохода не учитываются. Подать заявку на оформление соцконтракта жители Рязанской области могут через портал «Госуслуги», в отделе социальной защиты по месту жительства или в МФЦ.

«Благодаря нацпроекту «Семья» по социальному контракту можно получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела или до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства», – отметил Павел Малков.

В рамках национального проекта «Семья» в регионе окажут поддержку около 2700 малообеспеченным семьям. С помощью соцконтракта можно устроиться на работу и приобрести товары первой необходимости.

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Лучше ознакомиться с возможностями, предоставляемыми соцконтрактом, и условиями его заключения можно на сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области.