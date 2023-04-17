В Рязанской области будут строить школу мирового уровня

17 апреля в Рязанскую область с рабочим визитом прибыли Министр просвещения России Сергей Кравцов и помощник Президента РФ Максим Орешкин.

В ситуационном центре Губернатора состоялось совещание по вопросам развития сферы образования и реализации пилотного проекта по созданию в ряде российских регионов флагманских школ с передовыми технологиями и методиками обучения.

Глава региона Павел Малков заявил о готовности Рязанской области к этой работе.

— Благодаря поддержке Президента России реализуются широкомасштабные проекты по развитию образования, в том числе программа капитального ремонта общеобразовательных школ, проект «Профессионалитет». Наша главная задача – создать единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник вне зависимости от того, где он обучался, имел возможность получать качественное образование. Также в нашей стране есть дети, которые хотят получать более глубокие знания. Используя лучший отечественный опыт, будем создавать в соответствии с поручением Президента России такие флагманские школы. Определены шесть пилотных регионов, в число которых вошла и Рязанская область, – заявил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Работать в таком важном проекте по поручению Президента России – большая честь и серьезная ответственность. Мы не подведем, – подчеркнул Губернатор Рязанской области Павел Малков.

Несколько фактов о школе будущего: в пилотном флагманском образовательном комплексе планируется 800 мест. В 2025 году запланировано ввести школу в эксплуатацию. Обучение будет вестись по разным направлениям: физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному.