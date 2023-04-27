В Рязанской области 8-10% взрослого населения имеет признаки сердечной недостаточности

«Проблема заключается в том, что количество пациентов с сердечной недостаточностью неуклонно растет и по прогнозам ученых в ближайшие пять лет увеличится на 30%, что связано со старением населения области, улучшением диагностики, совершенствованием методов лечения острого инфаркта миокарда, пороков сердца, других заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе самой ХСН, — написал министр.

— Понимание причин развития заболевания, а также расширение возможностей в области профилактики, диагностики и лечения — один из ключевых приоритетов сегодняшней кардиологии. В нашей области помощь пациентам с ХСН оказывается в Областном клиническом диспансере и кардиологическом отделении Городской клинической больницы № 11. В общей сложности за последнее время в этих центрах пролечено более 2000 пациентов. Созданы и работают кабинеты ХСН, где осуществляется диспансерное наблюдение, контроль за качеством медикаментозной терапии, проводится отбор, подготовка и направление пациентов для оказания высокотехнологичных видов медпомощи».