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Четверг, 27 апреля, 2023

В Рязанской области 8-10% взрослого населения имеет признаки сердечной недостаточности

Изображение от prostooleh на Freepik
Изображение от prostooleh на Freepik

В Рязанской области примерно 8-10% взрослого населения имеет признаки сердечной недостаточности, что соответствует российским и существенно превышает европейские и мировые показатели. Об этом написал ВКонтакте министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

«Проблема заключается в том, что количество пациентов с сердечной недостаточностью неуклонно растет и по прогнозам ученых в ближайшие пять лет увеличится на 30%, что связано со старением населения области, улучшением диагностики, совершенствованием методов лечения острого инфаркта миокарда, пороков сердца, других заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе самой ХСН, — написал министр.
— Понимание причин развития заболевания, а также расширение возможностей в области профилактики, диагностики и лечения — один из ключевых приоритетов сегодняшней кардиологии. В нашей области помощь пациентам с ХСН оказывается в Областном клиническом диспансере и кардиологическом отделении Городской клинической больницы № 11. В общей сложности за последнее время в этих центрах пролечено более 2000 пациентов. Созданы и работают кабинеты ХСН, где осуществляется диспансерное наблюдение, контроль за качеством медикаментозной терапии, проводится отбор, подготовка и направление пациентов для оказания высокотехнологичных видов медпомощи».

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