В Рязанской области 3 мая горел грузовик

В Рязанской области 3 мая произошло 12 пожаров, среди них 6 загораний травы. Статистику публикует пресс-служба МЧС России по области.

На автодороге Сараи — Ухолово в Сараевском районе 3 мая горел грузовик. Вызов поступил в 10:34, на место происшествия выехали 14 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

В деревне Ирицы Шиловского района около часу ночи загорелся жилой дом. Пожар ликвидировали 9 человек, 3 единицы техники, в том числе инженерная. Огонь охватил 100 квадратных метров.

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Ближе к трем часам ночи 3 стало известно о пожаре в селе Новое Еголдаево Ряжского округа. Горело хозпостройка, огонь тушили 12 человек и 4 единицы техники, в том числе инженерная. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

В 4:40 поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Срезнево Рыбновского района. Пожар на площади 192 квадратных метра ликвидировали 10 человек и 3 машины МЧС.

В дачном доме в СНТ Станкостроителей в Рязанском районе произошло возгорание. Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники. Огонь охватил 48 квадратных метров.

В рабочем посёлке Сараи примерно в 18:30 загорелась баня. Огонь на площади 1,5 квадратных метра ликвидировали 7 человек и 2 единицы техники.