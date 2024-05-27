Понедельник, 27 мая, 2024

В Рязанской области 3 июня останутся без газа 20 населенных пунктов

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

На сайте «Газпром межрегионгаз Рязань» появилась информация, что 3 июня отключат газ в Путятинском районе. Это связано с проведением ремонтных работ по подготовке к новому отопительному сезону.

Подачи газа не будет с 9:00 до 17:00. Без него останутся жители Путятина, Агрокультуры, Глебова, Александровки, Воропаевки, Александровских Выселок, Сомова, Воршева, Романовых Дарков, Выдерги, Макеева, Екатериновки, Карабухина, Свободо-Заводского, Петровки, Новой Деревни, Строевского, Караулова, Тырницы, Большой Екатериновки.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани готовят городские пляжи к открытию сезона

Рязанцы продали краденные велосипеды и купили на вырученные средства наркотики

На границе Рязанской области и Республики Мордовия ограничат движение

В Касимове создали маршрутную карту для кинематографических групп

МЧС выпустило предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическим явлениями

В Рязани сняли «песчаную бурю»

В Шацке несовершеннолетний пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП

На предварительном голосовании «Единой России» побеждает Владислав Головин

В третьем выпуске «ВИА Суперстар!» члены жюри спасли ВИА «Лейся, песня!»

В Рязани 27 мая проведут ямочный ремонт на четырех улицах

В Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность

Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани готовят городские пляжи к открытию сезона

Новости Рязани
С 1 июня заработают 5 пляжей.

Рязанцы продали краденные велосипеды и купили на вырученные средства наркотики

Новости Рязани
Пропажу транспортных средств обнаружили жители дома №66 на улице Кудрявцева.

На границе Рязанской области и Республики Мордовия ограничат движение

Новости Рязани
Движение будет перекрыто для всех транспортных средств в обе стороны.

В Касимове создали маршрутную карту для кинематографических групп

Новости Касимова
Карта включает в себя опросный лист, маршрутную карту, полезные контакты и локации, а также проведение творческого вечера с жителями города.

МЧС выпустило предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическим явлениями

Новости Рязани
С 28 по 31 мая в большинстве районов Рязанской области будет сохраняться высокая пожарная опасность.