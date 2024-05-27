В Рязанской области 3 июня останутся без газа 20 населенных пунктов

На сайте «Газпром межрегионгаз Рязань» появилась информация, что 3 июня отключат газ в Путятинском районе. Это связано с проведением ремонтных работ по подготовке к новому отопительному сезону.

Подачи газа не будет с 9:00 до 17:00. Без него останутся жители Путятина, Агрокультуры, Глебова, Александровки, Воропаевки, Александровских Выселок, Сомова, Воршева, Романовых Дарков, Выдерги, Макеева, Екатериновки, Карабухина, Свободо-Заводского, Петровки, Новой Деревни, Строевского, Караулова, Тырницы, Большой Екатериновки.