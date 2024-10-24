В Рязанской области 24 октября ожидается усиление ветра до 17 м/с

По данным Гидрометцентра Рязанской области, утром 24 октября в регионе местами ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать простые правила безопасности:

— избегайте нахождения под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями;

— по возможности ограничьте время пребывания на улице;

— в случае отключения электричества в вечернее время держите под рукой электрический фонарь, не используйте для освещения открытый огонь — это опасно и может привести к пожару.