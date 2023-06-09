Пятница, 9 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области 11540 работников заняты в лёгкой промышленности

7info

11 июня свой профессиональный праздник отмечают 11540 работников легкой промышленности Рязанской области. Об этом сообщил Рязаньстат.

Легкая промышленность — это производство текстильных изделий, одежды, кожи, изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий и прочего, всего того, что требуется каждому из нас ежедневно.

За последние пять лет в легкой промышленности региона сложилась положительная тенденция по выпуску некоторых видов одежды: в 2,6 раз выросли объемы производства костюмов и комплектов постельного белья, на 18,1% — пальто и полупальто из текстиля.

В Рязанской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 64,9% увеличилось производство изделий из дерева, на 12,8% — текстильных изделий, на 6% — кожи и изделий из кожи.

Средняя зарплата работников легкой промышленности в регионе в 2022 году составила 41,8 тыс. рублей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Парень, растерзанный акулой в Египте, погиб на глазах у своего отца

Россиянин, на которого напала акула у берегов Хургады в Египте, погиб на глазах у своего отца, рассказала телеграм-каналу Baza их соседка. Мужчины переехали в город несколько месяцев назад. Они купили квартиру и поселились в ЖК «British Resort». «Во время нападения (молодой человек. — Прим. Ред.) акулы кричал — «папа»,...

Опубликованы кадры страшного пожара после ночного обстрела Шебекино

В распоряжении телеграм-канала SHOT появились фотографии с места ночного обстрела Шебекино со стороны Украины. Судя по опубликованным кадрам, в результате воздушной атаки загорелся пятиэтажный дом. Всего после ночных обстрелов пострадали три жителя Белгородской области. С вечера над регионом активно работала система ПВО.

Обнажённый труп мужчины нашли на улице в Москве

Днём 7 июня прохожие обнаружили на улице Сталеваров в Москве погибшего мужчину. О странном случае сообщил телеграм-канал Baza.

Ребенок искупался в водоеме под Екатеринбургом и покрылся страшной сыпью

В Свердловской области мальчик искупался в водоеме Старопышминска и покрылся страшной сыпью, рассказал один из читателей портала E1.RU. По его словам, основная зона поражения – спина ребенка. Врач-дерматолог Юлия Галактионова уточнила, что мальчика могли покусать. Такой недуг называется церкариоз или шистосомный дерматит. «Где можно заразиться — в мелких водоемах с...

Мобилизованный попросил Клычкова спасти его жену от притеснений в ОГАУ

Уроженец Орловской области Александр Степин, призванный в рамках частичной мобилизации, попросил губернатора Андрея Клычкова защитить его жену от действий ректора ОГАУ Владимира Масалова, пишут «Орловские новости». Супруга военного работает в аграрном университете. Она, как и бывший главный бухгалтер вуза Оксана Филимонова, обвинила ректора Владимира Масалова в дискриминации жен...

В Дашково-Песочне выявлено два превышения ПДК сероводорода

Об этом на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители регионального министерства природопользования.

В Подмосковье соседи толпой изнасиловали жену приятеля у него на глазах

Сотрудники полиции задержали трех жителей Московской области, которых подозревают в изнасиловании женщины, сообщили в региональном управлении СК. Инцидент произошел 5 июня в Ногинске. По версии следствия, злоумышленники в возрасте от 25 до 36 лет выпивали вместе с соседом. Вскоре между ними вспыхнула ссора, в результате которой приятели избили...

В Рязани решают проблему уличного освещения на дороге у НИТИ

Об этом администрация города сообщила в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте.

Использование льготной ставки для кредитов с условиями могут запретить

ЦБ планирует фактически ввести запрет на льготные ставки для банков, если они будут массово «неправильно» продавать кредиты с условиями

В Саратовской области толпа избила двух сельчан битой и кирпичом

В Энгельсском районе Саратовской области толпа избила двух сельчан, сообщил портал «Взгляд-инфо». По предварительной информации, у одного из представителей кавказской общины был затяжной конфликт с местным жителем. Утверждается, что группа агрессоров, усиленная членами местного табора, напала на мужчину и его приятеля. «В них стреляли из травматического пистолета, били бейсбольной...

Американский журналист побывал в Шебекино и рассказал правду об обстрелах

Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Шебекино и сделал репортаж об украинских обстрелах, пишет «Бел.Ру». Корреспондент пояснил, что решил увидеть своими глазами, что происходит в российском городе. «За последние недели и месяц нападения сильно участились. Здесь проживало 40 тысяч человек. Теперь, как сообщается, здесь почти никого не осталось»,...

Фестиваль духовых оркестров пройдёт в Рязани в День России

Основная часть стартует в Зелёном театре ЦПКиО в 17.00. Музыканты представят публике классические и современные произведения.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации