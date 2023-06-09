В Рязанской области 11540 работников заняты в лёгкой промышленности

11 июня свой профессиональный праздник отмечают 11540 работников легкой промышленности Рязанской области. Об этом сообщил Рязаньстат.

Легкая промышленность — это производство текстильных изделий, одежды, кожи, изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий и прочего, всего того, что требуется каждому из нас ежедневно.

За последние пять лет в легкой промышленности региона сложилась положительная тенденция по выпуску некоторых видов одежды: в 2,6 раз выросли объемы производства костюмов и комплектов постельного белья, на 18,1% — пальто и полупальто из текстиля.

В Рязанской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 64,9% увеличилось производство изделий из дерева, на 12,8% — текстильных изделий, на 6% — кожи и изделий из кожи.

Средняя зарплата работников легкой промышленности в регионе в 2022 году составила 41,8 тыс. рублей.