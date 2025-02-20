В рязанской квартире обнаружили труп пожилой женщины

В Рязани 19 февраля в квартире был найден труп пожилой женщины. Об этом сообщает АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс».

В Рязани долгое время на связь с близкими не выходила пожилая женщина, родственники обратились в центр «Салюс». Спасатели приняли вызов. В присутствии сотрудников полиции участники отряда вскрыли дверь квартиры женщины и обнаружили тело без признаков жизни.

В этот же день участники центра оказали соцпомощь рязанке, огородили опасную зону с нависшим с крыши льдом лентой и передали заявку коммунальным службам. Также починили замок железной двери в частном доме.