Вторник, 1 ноября, 2022
Татьяна Проводина

В рязанской ГИБДД призвали «переобуть» свои машины

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Изображение от wirestock на Freepik

В Госавтоинспекции Рязанской области призвали водителей своевременно сменить летние шины на зимние.

В изменившихся погодных условиях с образованием наледи на проезжей части в ГИБДД рекомендуют быть предельно внимательными на дороге, особенно в утренние и вечерние часы.

Необходимо выбирать скоростной режим, учитывая погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, и строго следовать предписаниям дорожных знаков, правил стоянки и остановки ТС.

В ведомстве напомнили, что в условиях холодной погоды и осадков движение на летних комплектах шин крайне опасно из-за существенного снижения сцепления с дорожным покрытием. Это может стать причиной неконтролируемого заноса и ДТП.

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