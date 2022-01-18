В рязанской Дашково-Песочне столкнулись две машины скорой помощи

В Рязани в районе Дашково-Песочня два автомобиля скорой помощи не смогли разъехаться из-за неубранного снега во дворе между Зубковой д.6 и Советской армии, д.28/7. Информация появилась в группе «Народный Контроль» Вконтакте.

По словам очевидцев, обе машины ехали на вызов. Одна из них — к пациенту в подозрением на инсульт.

Автомобили попытались разъехаться, но из-за скользкой дороги один упал на другой. На помощь вызывали пожарную технику, которая вызволяла из снежного плена.

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Как пишут в соцсети, к больному в итоге приехала другая карета скорой помощи.