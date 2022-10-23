В рязанской БСМП появился аппарат для эндоУЗИ

В рязанскую больницу скорой медицинской помощи поступило новое оборудование — японский аппарат для эндоУЗИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте.

Методика эндосонографии совмещает ультразвуковую и эндоскопическую диагностику. Пациентов обследуют с помощью гибкого эндоскопа с видеокамерой и ультразвуковым датчиком.

ЭндоУЗИ способен диагностировать на раннем этапе опухолевые заболевания таких органов, как пищевод, желудок, двенадцатиперстная, толстая и прямая кишка;, поджелудочная железа; лёгкие и бронхи; патологические образования в желчном пузыре и желчевыводящих протоках, а также в протоке поджелудочной железы.

С помощью аппарата можно взять биопсию внутристеночных поражений верхнего отдела ЖКТ, образований в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке и соседних органах и оценить состояние лимфоузлов.

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