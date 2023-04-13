В Рязанской БСМП на эндоскопическом комплексе обследовали 16 человек. Разбираемся в причине

В среду, 12 апреля, на заседании Рязанской областной Думы руководитель Контрольно-счётной палаты Рязанской области Владимир Цветков ответил на вопрос депутатов об использовании дорогостоящего оборудования в Рязанской БСМП.
Речь шла о дорогостоящем эндоскопическом комплексе, для работы которого пришлось дополнительно закупить гастровидеоскоп стоимостью почти 18 миллионов рублей.
По словам Цепкова, оборудование купили в августе 2022 года. С тех пор обучение для работы на нём прошёл один специалист, было проведено 16 исследований, три из которых — до февраля 2023 года.
Руководитель КСП отметил, что целесообразность приобретения такого дорогостоящего оборудования должен оценивать Минздрав, но хотелось, чтобы оно использовалось более эффективно.
В большой статье, посвящённой деятельности БСМП, мы подробно рассказывали об этом оборудовании. Приводим цитату.
Также Цепков рассказал, что похожий аппарат в Рязани есть в новом онкоцентре. Отметим, что это медицинское учреждение ввели в строй только в 2023 году, поэтому вряд ли стоит говорить об уместности закупки прибора для БСМП, открытой в марте 2020 года.
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