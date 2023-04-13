В Рязанской БСМП на эндоскопическом комплексе обследовали 16 человек. Разбираемся в причине

В среду, 12 апреля, на заседании Рязанской областной Думы руководитель Контрольно-счётной палаты Рязанской области Владимир Цветков ответил на вопрос депутатов об использовании дорогостоящего оборудования в Рязанской БСМП.

Речь шла о дорогостоящем эндоскопическом комплексе, для работы которого пришлось дополнительно закупить гастровидеоскоп стоимостью почти 18 миллионов рублей.

По словам Цепкова, оборудование купили в августе 2022 года. С тех пор обучение для работы на нём прошёл один специалист, было проведено 16 исследований, три из которых — до февраля 2023 года.

Руководитель КСП отметил, что целесообразность приобретения такого дорогостоящего оборудования должен оценивать Минздрав, но хотелось, чтобы оно использовалось более эффективно.

В большой статье, посвящённой деятельности БСМП, мы подробно рассказывали об этом оборудовании. Приводим цитату.

В 2022 году в эксплуатацию также был введен аппарат эндоУЗИ. Он позволяет провести диагностику, сочетающую в себе эндоскопические и ультразвуковые функциональные возможности, и помогает при обследовании поджелудочной железы, пищевода, желудка, двенадцатиперстной, толстой и прямой кишки, лёгких и бронхов, жёлчного пузыря и жёлчевыводящих протоков. Кроме этого аппарат даёт возможность взять биопсию внутристеночных поражений верхнего отдела ЖКТ, образований в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке и соседних органах, оценить состояние лимфатических узлов.

Заведующий эндоскопическим отделением Валерий Петрович Слободенюк отмечает, что это единственный в Рязани эндоскоп, который позволяет врачам взять пункцию при опухоли поджелудочной железы. Таким диагностическим ресурсом обладает малая часть больниц нашей страны — и рязанская БСМП одна из них. С этим связано и то, что врачей-эндоскопистов, прошедших обучение по использованию эндоУЗИ, в России всего 20 человек. То, что в их числе заведующий эндоскопическим отделением БСМП, — особая гордость и достижение клиники.

Также Цепков рассказал, что похожий аппарат в Рязани есть в новом онкоцентре. Отметим, что это медицинское учреждение ввели в строй только в 2023 году, поэтому вряд ли стоит говорить об уместности закупки прибора для БСМП, открытой в марте 2020 года.