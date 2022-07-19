В рязанских салонах Tele2 жителям дадут купоны на напитки

Tele2 в летние дни откроет в розничной сети промозону MixxBar, где жители смогут узнать о преимуществах мультиподписки Mixx, а также получить купоны на бесплатные напитки в сети кофеен Bravos.

Подписка Mixx была запущена в апреле 2022 года. Уже через месяц она стала одним из самых популярных сервисов Tele2 – по статистике, пользователи подключают ее в 10 раз чаще других услуг.

В подписку входят 50 Гб интернета в дополнение к действующему тарифу, контент музыкального стримингового сервиса VK Музыка, кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink, безлимитный трафик в популярных соцсетях и мессенджерах, скидки на покупку техники Xiaomi и многое другое. Стоимость составляет всего 200 рублей в месяц. Это значительно ниже, чем сумма платежей за каждую из услуг по отдельности.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:

– Этим летом мы замиксовали популярный сервис Tele2 с напитками, которые придутся кстати в жаркие дни. При подключении Mixx абоненты получат купоны на охлаждающие коктейли, фирменный кофе или чай в сети кофеен Bravos. Приятно, что уже сейчас жителям нашего региона открыт бесплатный период использования сервиса – после первой активации стоимость услуги спишется лишь во время следующего списания платы за тариф».

Промозоны MixxBar будут работать 23, 26 июля и 6 августа с 14:00 до 17:00 в салонах связи Tele2:

Рязань, Первомайский проспект, д. 70 корп. 1.

Рязань, Московское шоссе, д. 21.

Рязань, ул. Циолковского, д. 2.

Рязань, ул. Новоселов, д. 30А.

Рязань, ул. Гагарина, д. 164.