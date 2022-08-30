В рязанских лесах из-за порывистого ветра пришлось отводить пожарные бригады и технику

Накануне вечером в лесах Рязанской области из-за сильного порывистого ветра пришлось отводить пожарные бригады и технику к деревне Култуки.

Ветер раздул верховой пожар, который двинулся в сторону деревни. Как рассказал Павел Малков в своём Telegram канале, решение было оправданным. Благодаря своевременному отводу людей удалось избежать происшествий, пострадавших нет.

Позже огонь вновь перешёл на низовой уровень. Деревня Култуки опахана, защитная группировка там усилена. Минерализованную полосу вокруг участка, где прошёл верховой пожар, прокладывают 4 экскаватора. За ними профессиональные пожарные-десантники из Авиалесоохраны проводят отжиг. Работа, по словам врио губернатора Рязанской области, ведётся и ночью.

На случай эвакуации в деревне разместили транспорт. В целом, как отметил Павел Малков, на южной, западной и северной кромке пожара проходит дотушивание. Активной остаётся восточная кромка, на которой плановое тушение проводилось весь день.