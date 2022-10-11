В рязанских Городских рядах открылась выставка «250 лет российским бумажным деньгам»

Гости рязанских Городских рядов смогут увидеть, как исторически изменялись бумажные деньги. Выставка Банка России «250 лет российским бумажным деньгам» будет работать до 23 октября.

На выставке можно увидеть фотопанно с увеличенными изображениями банкнот из Музея Банка России: «синенькие» и «красненькие», «петеньки» и «катеньки» — от первых ассигнаций до современных банкнот, полностью выполненных из полимерного материала.

Также не стендах размещены интересные факты из истории бумажных денег России. Самые первые бумажные деньги — ассигнации — в России появились при Екатерине II, в 1769 году. Их выпускали только крупными номиналами, а их подлинность удостоверялась собственноручными подписями банковских чиновников.

За два с половиной века бумажные деньги не раз меняли свой облик, а в их оформлении, способах изготовления и защиты отражались технологические достижения и история нашей страны.

Выставка открыта в доме 1 на улице Кольцова. Городские ряды, 2 этаж.

Возрастное ограничение 6+.

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