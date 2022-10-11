Вторник, 11 октября, 2022
Татьяна Проводина

В рязанских Городских рядах открылась выставка «250 лет российским бумажным деньгам»

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Гости рязанских Городских рядов смогут увидеть, как исторически изменялись бумажные деньги. Выставка Банка России «250 лет российским бумажным деньгам» будет работать до 23 октября.

На выставке можно увидеть фотопанно с увеличенными изображениями банкнот из Музея Банка России: «синенькие» и «красненькие», «петеньки» и «катеньки» — от первых ассигнаций до современных банкнот, полностью выполненных из полимерного материала.

Также не стендах размещены интересные факты из истории бумажных денег России. Самые первые бумажные деньги — ассигнации — в России появились при Екатерине II, в 1769 году. Их выпускали только крупными номиналами, а их подлинность удостоверялась собственноручными подписями банковских чиновников.

За два с половиной века бумажные деньги не раз меняли свой облик, а в их оформлении, способах изготовления и защиты отражались технологические достижения и история нашей страны.

Выставка открыта в доме 1 на улице Кольцова. Городские ряды, 2 этаж.

Возрастное ограничение 6+.

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